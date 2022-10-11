Астанчанин оформил кредит и оплатил VIP-госномер, но его обманули

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Житель Астаны обратился в полицию, сообщив, что взял деньги в кредит для оплаты элитного госномера для автомобиля. Но, по словам пострадавшего, его обманули, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП района "Сарыарка" задержан 29-летний житель города, подозреваемый в мошенничестве.

По данным ведомства, потерпевший познакомился с подозреваемым, где в ходе разговора он, предположительно, предложил ему оформить госномер за деньги. Однако денег у пострадавшего не оказалось и подозреваемый, согласно версии следствия, попросил его оформить кредит, а взамен получить элитный госномер. Пострадавший заявил, что он взял в кредит деньги и передал подозреваемому, но долгожданный номер так и не получил.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Задержанный, ранее уже судимый за мошенничество, дал признательные показания. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы", – сообщили в полиции.

Ранее стало известно, что жителя Астаны подозревают в мошенничестве - предполагается, что он оформил товарный кредит на 2 млн тенге на свою девушку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992122-astanchanin-oformil-kredit-i-oplatil-vip-gosnomer-no-ego-obmanuli/