"Пыль, вонь": жители Алматинской области пожаловались на стихийную свалку

Свалка. Иллюстративное фото: Michael Hall/Getty Images

На стихийную свалку под окнами пожаловались жители Илийского района Алматинской области. Местные говорят, что грузовики тоннами привозят сюда бытовые отходы и стройматериалы.

Рядом с селом "выросли" настоящие мусорные горы, передают корреспонденты телеканала "Астана".

"В день приезжают несколько раз. Вот только сейчас уехали 5 камазов. Мусор опрокидывают в эту яму. Почему отходы собирают именно здесь? Здесь же люди живут. Дышать нечем, пыль, вонь", — жалуется пенсионерка Гульжахан Калиева.

Местные утверждают, что мусор сюда везут даже из Алматы.

Сообщается, что свалка стала местом размножения крыс и мышей.

"Среди мусора чего только нет. Тут можно такую инфекцию подхватить. Крыс не счесть. Они уже дома атакуют. Плюс ко всему, грузовики привели в негодность наши дороги. Мы своими силами положили асфальт, а они его "убивают". Мы уже устали, нас никто не слышит", — возмущается Ляйля Атшабарова.

Ситуацию прокомментировали в сельском акимате. По словам чиновников, территория стихийной свалки находится в частных руках.

Аким Бауыржан Жумабаев утверждает, что владельца свалки не раз предупреждали, что надо расчистить участок.

"Был наложен штраф в размере 30 МРП (91 890 тенге - прим. ред.) с участковым инспектором. Мы сейчас направили письмо, чтобы данный хозяин земельного участка полностью расчистил данную территорию. Сегодня направляем письмо в Департамент экологии и в Департамент земинспекции о принятии соответствующих мер", — отметил аким.

Если мусор не вывезут в ближайшее время, власти обещают изъять опасный для сельчан земельный участок.

Экологи отмечают, что подобных свалок близ Алматы десятки. Председатель Союза "Табиғат" Мэлс Елеусизов считает, что решить проблему помогут сортировочные пункты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992241-dyshat-nechem-pyl-von-zhiteli-almatinskoy-oblasti-pozhalovalis-na-stihiynuyu-svalku/