Оформил кредит на свою девушку: астанчанина подозревают в мошенничестве

Девушка. Иллюстративное фото: PixelsEffect/Getty Images

Жителя Астаны подозревают в мошенничестве - предполагается, что он оформил товарный кредит на 2 млн тенге на свою девушку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

По информации полицейских, 23-летний подозреваемый оформил товарный кредит на покупку компьютерной техники, воспользовавшись телефоном своей девушки.

Потерпевшая узнала об этом, когда на ее номер телефона стали приходить уведомления об оплате ежемесячной задолженности по кредиту.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к этим кредитам может быть причастен ее парень. Выяснилось, что он попросил телефон возлюбленной и сумел оформить на нее покупку ноутбука и других гаджетов на сумму более 2 миллионов тенге.

Начато расследование по статье "Мошенничество" УК РК.

Подозреваемый признался в содеянном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991901-oformil-kredit-na-svoyu-devushku-astanchanina-podozrevayut-v-moshennichestve/