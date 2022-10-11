"Догнали, прижали, деньги ищут": видео задержания полицейского в Алматы появилось в Сети

Задержание полицейского. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали видео задержания полицейского. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

Видео задержания полицейского сотрудниками Антикора опубликовано в Telegram-канале казахстанского журналиста Михаила Козачкова Kozachkov offside.

"В Алматы прямо как в кино – догнали, прижали, деньги ищут", – подписал видео журналист.

В ведомстве заявили, что на видео запечатлен момент задержания сотрудника ОАП УП Алмалинского района за непривлечение к административной ответственности по факту ДТП.

"Управлением собственной безопасности ДП города Алматы, реализуя принципы неотвратимости наказания и искоренения коррупционных проявлений в рядах ОВД, сегодня за непривлечение к административной ответственности по факту ДТП задержан сотрудник ОАП УП Алмалинского района, гражданин Б., 1986 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование", – сообщили в полиции.

Ранее в Алматы подтвердили информацию об избиении сотрудника правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992111-dognali-prizhali-dengi-ischut-video-zaderzhaniya-politseyskogo-v-almaty-poyavilos-v-seti/