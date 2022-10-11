Блогерша снялась за рулем с бутылкой алкоголя в Алматы: полиция отреагировала на видео

Женщина, предположительно, распивавшая алкоголь за рулем авто. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Казнете распространился видеоролик, на котором непристегнутая ремнем безопасности блогерша за рулем автомобиля, предположительно, употребляет алкоголь. Инцидент прокомментировали в ДП Алматы, передает Telegram-канал информационного медиапортала МВД Polisia.kz.

"Факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Управлением местной полицейской службы проведены проверочные мероприятия. Установлена гражданка К., 1992 года рождения, которая пояснила, что видео снимала три дня назад", - сказано в сообщении.

Женщина заявила, что в бутылку из-под мартини налила воды. В момент задержания была трезва.

"В отношении гражданки за управление ТС без ремня безопасности был составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 593 частью 2 КРКобАП", - сообщили в полиции.

Ранее мы писали про жительницу Талдыкоргана, которая спровоцировала ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992055-blogersha-snyalas-za-rulem-s-butylkoy-alkogolya-v-almaty-politsiya-otreagirovala-na-video/