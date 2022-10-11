КНБ впервые провел спецоперацию по нейтрализации подпольного криптообменника

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудники КНБ впервые провели спецоперацию по вскрытию и нейтрализации площадки для обналичивания криптовалюты. Она могла использоваться наркогруппировками для отмывания криминальных средств, отмечается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что операция началась еще в январе 2022 года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, которая, по данным КНБ, снабжала психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России.

Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг "мефедрона".

"Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении", – говорится в сообщении комитета.

Тем не менее КНБ удалось установить звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, который, предположительно, был причастен к обналичиванию биткоинов.

"Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", – заявили в КНБ.

Предполагаемого организатора преступной схемы и его пособников задержали.

Сейчас в доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте. Как заявили в Комитете нацбезопасности, эти средства были получены преступными группами от наркодеятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992050-68-mln-tenge-obratili-v-byudzhet-kazahstana-posle-likvidatsii-podpolnogo-kriptoobmennika/