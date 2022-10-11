Чиновников осудили за многомиллионные хищения в Кызылординской области

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Кызылординской области вынесен приговор в отношении должностных лиц регионального управления сельского хозяйства. Их обвиняли в растрате и хищении средств инвестиционных субсидий в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, чиновники заполняли документы по ряду крестьянских хозяйств, однако работы там не проводились и оборудование не устанавливалось.

"Затем, заверив акты ЭЦП, внесли их в информационную программу Qoldau.kz, похитили и присвоили госсредства в размере почти 25 млн тенге. Причиненный ущерб полностью возмещен участниками уголовного дела", - сообщили в АФМ РК.

При этом, добавили в ведомстве, предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора.

Судом руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и главный специалист признаны виновными и приговорены к ограничению свободы сроком на 2 года.

Обоих лишили права занимать должности в государственных организациях и заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов, на 3 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992049-chinovnikov-osudili-za-mnogomillionnye-hischeniya-v-kyzylordinskoy-oblasti/