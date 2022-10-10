Вылезли из окон и пили: нарушителей ПДД сняли на видео в Актобе

Нарушители. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В социальных сетях распространилось видео опасной езды по дорогам Актобе - пассажиры внедорожника с иностранными номерами вылезли из окон и пили, передавая бутылку друг другу поверх крыши. Машину нашли и отправили на штрафстоянку, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Как заявили стражи порядка, данный автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции на улице Махамбета. Он водворен на штрафстоянку.

Участников видео, а также водителя внедорожника разыскивают.

"В настоящее время полицией ведется установление личностей и розыск водителя и пассажиров данного транспортного средства, после чего они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны", - сообщили в полиции.

Напомним, в августе в МВД рассказали, за какие нарушения ПДД чаще всего штрафуют водителей в Казахстане. Как оказалось, самым популярным нарушением среди казахстанцев является превышение скорости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992000-vylezli-iz-okon-i-pili-narushiteley-pdd-snyali-na-video-v-aktobe/