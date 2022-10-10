"Обвиняется в подделке документов": в МИДе рассказали о задержанной в Турции казахстанке

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве прокомментировал задержание гражданки Казахстана в Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров подтвердил, что турецкие правоохранительные органы задержали гражданку Казахстана. Такая информация поступила от наших дипломатов.

"Она приехала в Турцию для пересадки органов. По предварительным данным, она обвиняется в подделке документов. То есть она, следствие еще разберется, указала донора в качестве родственника, а он оказался гражданином совсем другой страны. Поэтому она сейчас находится под стражей", – отметил Смадияров.

Он отметил, что консульство Казахстана держит это дело на особом контроле.

"Уже нашли адвоката, с ее родными мы на постоянной связи. И сейчас ходатайствуем о том, чтобы ее перевели под подписку о невыезде в связи с состоянием ее здоровья", – резюмировал представитель внешнеполитического ведомства Казахстана.

Несколько дней назад в Instagram появилась страница pomogite_larise_vladimirovne. Автор первого поста сообщил, что гражданка Казахстана, которая является инвалидом первой группы, была задержана в Турции. Отмечается, что диагноз женщины – почечная недостаточность.

"По словам врачей, единственным способом выжить является пересадка органов. Поскольку ее состояние в последнее время резко ухудшилось, они (с мужем – прим. ред.) были вынуждены обратиться к специалистам в Турецкой Республике, так как эта страна занимает первое место в мире по количеству успешно проведенных операций по пересадке органов, в том числе и почек", – говорится в сообщении.

По словам автора, 20 сентября казахстанка вместе с супругом прибыла в Стамбул.

"24 сентября 2022 года нам сообщили, что они были задержаны полицией города Стамбула и их обвиняют в незаконной торговле органами. Сергея выпустили под подписку о невыезде, а в отношении Ларисы – инвалида, была выбрана мера пресечения – арест", – рассказали близкие женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991967-obvinyaetsya-v-poddelke-dokumentov-v-mide-rasskazali-o-zaderzhannoy-v-turtsii-kazahstanke/