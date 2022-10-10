Иностранца заподозрили в серии краж, угонов и поджогов в Астане

Горящие авто. Фото с места событий: polisia.kz

24-летнего гражданина Кыргызстана задержали столичные стражи порядка по подозрению в совершении серии краж, угонов и поджогов, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полицию поступило сообщение от представителя одного из столичных ТОО о том, что в ночное время по улице Асан Кайгы неизвестный совершил угон автомашины "ВАЗ-21214" стоимостью 4 млн тенге.

По данному факту было начато расследование.

В тот же день стражи порядка получили еще два заявления о поджогах - неизвестные подожгли автомобили Chevrolet и Lada.

Автомобиль. Фото: polisia.kz

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога".

А после в полицию поступило заявление по факту кражи автомагнитолы. Сообщалось, что злоумышленник проник в салон Mercedes разбив окно, после чего поджег авто.

Стражи порядка задержали подозреваемого - им оказался гражданин Кыргызстана. Сообщается, что мужчина дал признательные показания. В настоящее время проверяется его причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991920-inostrantsa-zapodozrili-v-serii-krazh-ugonov-i-podzhogov-v-astane/