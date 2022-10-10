"Присел на скамейку и наблюдал": поджог грузовика с сеном попал на видео в Туркестанской области

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Туркестанской области подожгли грузовик с сеном. Инцидент попал на видео. Подозреваемого задержали и поместили под стражу, передает информационный медиапортал Polisia.kz.

По данным правоохранителей, 8 октября около 21.50 часов в дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о том, что на улице одного из сел горит грузовая машина "ГАЗ-53" с сеном.

Стражи порядка прибыли на место происшествия. Здесь выяснилось, что неизвестные подожгли грузовик, в котором находились 280 прессов с сеном, принадлежащим жителю Байдибекского района. Общая сумма ущерба составила около 6 млн тенге.

Полицейские проверили камеры видеонаблюдения. На одной из записей был запечатлен мужчина, который подошел к автотранспорту, поджег сено, а после присел на скамейку и наблюдал за пожаром.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался житель Сайрамского района. Выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии по неустановленной причине поджег машину.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Подозреваемый помещен под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991860-prisel-na-skameyku-i-nablyudal-podzhog-gruzovika-s-senom-popal-na-video-v-turkestanskoy-oblasti/