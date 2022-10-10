Охранника осудили за кражу денег и золота на 10 млн тенге в Актобе

Кольцо. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе 36-летнего охранника бизнес-центра осудили за то, что он выключил камеры видеонаблюдения и совершил кражу денег и золота из кабинета на 10 млн тенге, передает "Диапазон".

Охранник во время дежурства отключил видеонаблюдение, взял ключи и зашел в один из служебных кабинетов, где нашел кошелек с наличными в российской и другой валюте, а также шкатулку с ювелирными украшениями.

Забрав все найденное, мужчина включил камеры и после смены вернулся домой.

Отмечается, что в шкатулке находились бриллиантовая пара из серег и кольца, стоимостью 2 млн 564 тыс. тенге, кольцо из белого золота, цена которого составляет 1 млн 200 тыс. тенге. Общий ущерб превысил 10 млн тенге.

По данным издания, охранник совершил кражу летом прошлого года, а перед судом предстал только в сентябре этого года. Вину в преступлении он признал частично, сказав, что украл только те украшения, которые изъяли в ломбарде.

Как оказалось, деньги и ювелирные украшения принадлежали офисному работнику бизнес-центра. Полиция смогла возвратить ей золото на сумму чуть больше двух миллионов тенге, ущерб на оставшуюся сумму женщина потребовала, чтобы возместил подсудимый.

Суд приговорил охранника к пяти годам лишения свободы и возмещению ущерба потерпевшей.

Ранее в Актобе карманник украл телефон у ребенка и попал на видео. Подозреваемого задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991844-ohrannika-osudili-za-krazhu-deneg-i-zolota-na-10-mln-tenge-v-aktobe/