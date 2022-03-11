Карманник украл телефон у ребенка и попал на видео в Актобе

Кадр из видео с места событий: ДП Актюбинской области

Подозреваемого в карманной краже задержали сотрудники полиции Актобе, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

Преступление произошло накануне, 10 марта, утром на остановке "ЖД-вокзал" в Актобе. По информации полицейских, при посадке в автобус неизвестный похитил из кармана куртки несовершеннолетней девочки мобильный телефон.

Все это попало в объектив камеры наблюдения.

Вскоре стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина.

По факту карманной кражи начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960162-karmannik-ukral-telefon-u-rebenka-i-popal-na-video-v-aktobe/