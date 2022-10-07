"Требовали 40 тыс. рублей": иностранцы обвинили казахстанских полицейских в вымогательстве

Водитель за рулем. Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагандинской области проверяют информацию о сотрудниках патрульной полиции, которые якобы вымогали у иностранцев взятку в размере 40 тысяч рублей за нарушение ПДД, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Информация появилась в Telegram-канале "Релокация в Казахстан". Одна из подписчиц рассказала, что она вместе с друзьями стала жертвой вымогательства со стороны сотрудников полиции, когда ехала из Астаны в Балхаш на двух машинах.

По информации автора, стражи порядка остановили их на трассе и стали обвинять в пересечении одной сплошной в неположенном месте. Пригласив в свое авто, они якобы потребовали от двух водителей по 40 тысяч рублей (более 300 тыс. тенге).

"Без объяснения причин попросил сесть в их машину. Начал намекать на взятку, закрыл окна, выключил свои камеры. Показал список людей, которых уже лишил прав сегодня. Обвинил в пересечении одной сплошной в неположенном месте. Сказал, что если мы хотим удостовериться и посмотреть видео, то он сразу же составит протокол и лишит прав.

Затем он написал на калькуляторе 40. Сказав, что это "наших с каждого". Мы подумали, что это тенге. Но он сказал, что это в рублях. Мы были в шоке, с каждой машины он требовал 40 000 рублей", - написала автор.

Также в посте говорится, что водителям ничего не оставалось, как заплатить стражам порядка. Правда, не по 40 тысяч рублей, а меньше.

"Мы не знали, точно мы нарушили или нет, испугались. К сожалению, мы не читали реальные штрафы в Казахстане и поверили ему, что за это сразу грозит лишение прав. Мы испугались и дали на лапу, но меньше, чем попросили", - говорится в публикации.

В пресс-службе ДП Карагандинской области ответили на официальный запрос корреспондента NUR.KZ. В ведомстве сообщили, что проверяют данную информацию.

"В начале октября в социальной сети выявлена информация о возможном незаконном получении полицейскими денежных средств от иностранных граждан за увод от административной ответственности по факту нарушения ПДД на автодороге Екатеринбург-Алматы.

С целью проверки доводов, указанных в публикации, управлением собственной безопасности ДП Карагандинской области начато досудебное расследование, по которому в настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991674-trebovali-40-tys-rubley-inostrantsy-obvinili-kazahstanskih-politseyskih-v-vymogatelstve/