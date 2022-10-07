Бывшего замначальника ДКНБ Алматы арестовали по подозрению в мошенничестве
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Бывшего замначальника ДКНБ Алматы Талгата Муханова и других лиц заподозрили в мошенничестве. Муханов взят под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на представителей Антикоррупционной службы.
Сообщается, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ДКНБ по городу Алматы Талгата Муханова и других лиц по факту мошенничества расследует межведомственная следственно-оперативная группа Антикора и КНБ РК.
"5 октября 2022 года Муханов Т. с санкции суда заключен под стражу сроком на два месяца", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991625-byvshego-zamnachalnika-dknb-almaty-arestovali-po-podozreniyu-v-moshennichestve/