Бывшего замначальника ДКНБ Алматы арестовали по подозрению в мошенничестве

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бывшего замначальника ДКНБ Алматы Талгата Муханова и других лиц заподозрили в мошенничестве. Муханов взят под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на представителей Антикоррупционной службы.

Сообщается, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ДКНБ по городу Алматы Талгата Муханова и других лиц по факту мошенничества расследует межведомственная следственно-оперативная группа Антикора и КНБ РК.

"5 октября 2022 года Муханов Т. с санкции суда заключен под стражу сроком на два месяца", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991625-byvshego-zamnachalnika-dknb-almaty-arestovali-po-podozreniyu-v-moshennichestve/