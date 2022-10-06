"Часть продал, другую - съел сам": павлодарца заподозрили в краже киндер-сюрпризов (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

В магазине при АЗС в Павлодаре на камеру наблюдения попали кражи шоколадных яиц "Киндер-сюрприз". Подозреваемого задержали. Мужчина признался, что часть сладостей он продал, другую - съел сам. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

В полицию обратился управляющий одной из АЗС Павлодара. Он рассказал, что в магазине неизвестный, дождавшись, когда никто не смотрит, похитил шоколадные яйца "Киндер-сюрприз".

При этом первая кража была совершена в конце августа, а вторая - спустя месяц. Обе попали на видео.

На кадрах запечатлено, как молодой человек, пока другие покупатели заняты своими делами, положил сладости в карман и рюкзак. Затем, минуя кассу, вышел из магазина. Ущерб составил немногим более 10 тыс. тенге.

Стражи порядка установили подозреваемого. Мужчина рассказал, что какую-то часть шоколадных яиц с сюрпризом он продал, другую - съел сам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991386-chast-prodal-druguyu-sel-sam-pavlodartsa-zapodozrili-v-krazhe-kinder-syurprizov-video/