199 сотрудников МВД попалось на уголовных правонарушениях с начала года в Казахстане
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За январь-август 2022 года в Казахстане почти две сотни сотрудников МВД были уличены в совершении уголовных правонарушений. Тем не менее в прошлом году показатели были еще больше, отмечают аналитики.
За первые восемь месяцев этого года уголовные правонарушения совершили 199 сотрудников МВД РК, сообщает Ranking.kz. Отмечается, что это на 12,7% меньше, чем годом ранее. Среди них:
- тяжкие уголовные правонарушения совершили 149 сотрудников;
- правонарушения небольшой тяжести – 22 сотрудника;
- средней тяжести — 25 сотрудников;
- особо тяжкие — 1 сотрудник.
При этом за тот же период в 2021 году на уголовных правонарушениях попались 228 сотрудников МВД РК. По официальным данным, этот показатель сокращается с 2019 года.
В региональном разрезе больше всего нарушителей выявили:
- в Алматы – 25 человек;
- в Актюбинской области – 19 человек;
- в Алматинской области – 17 человек;
- в Северо-Казахстанской области – 17 человек.
Наименьшая численность сотрудников МВД, совершивших уголовные правонарушения, была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: всего 1 человек, против 17 годом ранее.
"Половина правонарушителей среди сотрудников МВД попалась на коррупционных и иных уголовных правонарушениях против интересов государственной службы и государственного управления: 100 человек – на 2% меньше, чем годом ранее. Самые "популярные" правонарушения в этой сфере – взятки, халатность и превышение власти или должностных полномочий", – сообщили аналитики.
Правонарушения против собственности совершили 50 человек, против 55 годом ранее. Здесь самые частые нарушения – мошенничество, кражи и присвоение или растрата вверенного чужого имущества.
"Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина за январь-август текущего года совершили 14 человек, против 12 в аналогичном периоде годом ранее, и все эти сотрудники попались непосредственно на пытках", – добавили эксперты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991587-199-sotrudnikov-mvd-popalos-na-ugolovnyh-pravonarusheniyah-s-nachala-goda-v-kazahstane/