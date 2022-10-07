199 сотрудников МВД попалось на уголовных правонарушениях с начала года в Казахстане

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За январь-август 2022 года в Казахстане почти две сотни сотрудников МВД были уличены в совершении уголовных правонарушений. Тем не менее в прошлом году показатели были еще больше, отмечают аналитики.

За первые восемь месяцев этого года уголовные правонарушения совершили 199 сотрудников МВД РК, сообщает Ranking.kz. Отмечается, что это на 12,7% меньше, чем годом ранее. Среди них:

тяжкие уголовные правонарушения совершили 149 сотрудников;

правонарушения небольшой тяжести – 22 сотрудника;

средней тяжести — 25 сотрудников;

особо тяжкие — 1 сотрудник.

Статистика совершения преступлений сотрудниками МВД. Инфографика: ranking.kz

При этом за тот же период в 2021 году на уголовных правонарушениях попались 228 сотрудников МВД РК. По официальным данным, этот показатель сокращается с 2019 года.

В региональном разрезе больше всего нарушителей выявили:

в Алматы – 25 человек;

в Актюбинской области – 19 человек;

в Алматинской области – 17 человек;

в Северо-Казахстанской области – 17 человек.

Наименьшая численность сотрудников МВД, совершивших уголовные правонарушения, была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: всего 1 человек, против 17 годом ранее.

Статистика совершения преступлений сотрудниками МВД. Инфографика: ranking.kz

"Половина правонарушителей среди сотрудников МВД попалась на коррупционных и иных уголовных правонарушениях против интересов государственной службы и государственного управления: 100 человек – на 2% меньше, чем годом ранее. Самые "популярные" правонарушения в этой сфере – взятки, халатность и превышение власти или должностных полномочий", – сообщили аналитики.

Правонарушения против собственности совершили 50 человек, против 55 годом ранее. Здесь самые частые нарушения – мошенничество, кражи и присвоение или растрата вверенного чужого имущества.

"Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина за январь-август текущего года совершили 14 человек, против 12 в аналогичном периоде годом ранее, и все эти сотрудники попались непосредственно на пытках", – добавили эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991587-199-sotrudnikov-mvd-popalos-na-ugolovnyh-pravonarusheniyah-s-nachala-goda-v-kazahstane/