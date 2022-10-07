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Обманувшей казахстанцев на 473 млн тенге мошеннице вынесли приговор в Алматы

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Полицейский застегивает наручники на руках женщины
Подсудимая. Иллюстративное фото: Sina Schuldt/Picture Alliance/Getty Images

Жительницу Алматы, обманувшую казахстанцев на 473 млн тенге, приговорили к 5 годам колонии за мошенничество. Приговор суда опубликован на официальной Facebook-странице судов Алматы.

Как установил суд, гражданка А. обманула потерпевших, предлагая им вложиться в крупный проект одной строительной компании в ОАЭ и обещая возврат денег в двойном размере после завершения строительства.

Подсудимая полностью признала свою вину. Она должна возместить потерпевшим материальный ущерб на сумму более 473 млн тенге.

Суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние подсудимой, молодой возраст и тот факт, что это первая судимость женщины. В итоге ее приговорили к 5 годам колонии с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991567-obmanuvshey-kazahstantsev-na-473-mln-tenge-moshennitse-vynesli-prigovor-v-almaty/

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