Алматинцев обманули на 50 млн тенге, обещая выгодные инвестиции

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы задержали подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, мужчина привлекал жителей мегаполиса в различные бизнес-проекты, обещая вернуть вложенные деньги с процентами, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, совокупный ущерб потерпевших составил 50 млн тенге.

"Проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В ходе разбирательств установлена его причастность к нескольким аналогичным эпизодам: с 2019 года мужчина присваивал деньги местных жителей под предлогом вкладывания денег в бизнес", – сказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

В пресс-релизе уточняется, что следствие устанавливает точное количество потерпевших, так как некоторые еще не обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Также полиция предоставила фото подозреваемого.

Подозреваемый в мошенничестве. Фото: polisia.kz

Тем временем в Атырауской области женщину подозревают в мошенничестве - по версии следствия, она девять раз оформила кредит на подругу. Задолженность потерпевшей составила более 800 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991515-almatintsev-obmanuli-na-50-mln-tenge-obeschaya-vygodnye-investitsii/