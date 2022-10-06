Двоих школьников и мужчину ограбили в Алматы. Полиция задержала подозреваемых

Задержание. Фото: polisia.kz

Троих мужчин в возрасте от 24 до 34 лет подозревают в совершении грабежей на территории Наурызбайского района Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полиции утверждают, что днем подозреваемые напали на школьников, забрав у детей сотовые телефоны и деньги.

А через некоторое время, по версии правоохранителей, они завладели документами и мобильным 41-летнего мужчины.

"Фигуранты дали признательные показания. По данным фактам зарегистрировано уголовное дело по п. 1 ч. 3 ст. 191 УК РК (грабеж – прим. ред.). Сотовые телефоны, документы изъяты и приобщены к делу как вещественные доказательства. Личности задержанных будут проверены на причастность к другим аналогичным фактам", — сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев.

Задержание. Фото: polisia.kz

Ранее в Актау задержали подозреваемых в незаконном лишении свободы человека и вымогательстве денежных средств в размере восьми миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991493-dvoih-shkolnikov-i-muzhchinu-ograbili-v-almaty-politsiya-zaderzhala-podozrevaemyh/