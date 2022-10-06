Фиктивные счета на миллиард тенге выписали в Шымкенте

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя Шымкента подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур на сумму более чем в миллиард тенге. В настоящее время дело рассматривается в суде, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что для реализации преступного умысла было создано три компании, общий оборот которых превысил 1,1 млрд тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 миллионов тенге в виде налогов.

В АФМ отметили, что в настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шымкенте также были выписаны фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге. Суд приговорил троих обвиняемых к лишению свободы на 2 года.

Кроме того, все осужденные на 7 лет лишены права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991435-fiktivnye-scheta-na-milliard-tenge-vypisali-v-shymkente/