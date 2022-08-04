Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители Шымкента

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В Шымкенте вынесли приговором троим казахстанцам, которые выписали фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Сообщается, что нарушение выявили сотрудники территориального департамента АФМ.

Суд признал троих казахстанцев виновными в совершенном преступлении - их приговорили к лишению свободы на 2 года. Кроме того, все осужденные на 7 лет лишены права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности.

В АФМ добавили также, что у осужденных в доход государства конфисковано имущество в виде автомобиля Toyota.

Ранее сообщалось, что в Алматы у интернет-магазина, торговавшего золотом и косметикой, выявили признаки финансовой пирамиды. Руководителя магазина арестовали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981682-fiktivnye-scheta-faktury-na-15-mlrd-tenge-vypisali-zhiteli-shymkenta/