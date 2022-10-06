Ущерб в 900 млн тенге: организаторов и руководителей финпирамиды осудили в Алматы

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Организаторов и руководителей финансовой пирамиды осудили в Алматы. Как сообщается на официальной , на скамье подсудимых оказались 9 человек.

Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денежного имущества и прав на него в особо крупном размере было рассмотрено в суде №2 Бостандыкского района Алматы.

Так, согласно материалам дела, женщина, дважды судимая за мошенничество, создала в апреле 2019 года финансовую пирамиду, и до ноября 2020 года руководила ей. Она привлекла в компанию еще семь человек, с которыми зарегистрировала два ТОО.

Вкладчики получали вознаграждение за счет денежных взносов новых вкладчиков через эти ТОО.

"Созданная подсудимой Я. схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории Республики. При этом Я. создала структурные отделения в городах: Астана, Тараз, Актау, Караганда, Семей, которые также привлекали потерпевших и были подотчетны ей напрямую.

Желая получить легкую выгоду, она совместно с другими участниками проводила рекламные компании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Данные ТОО, не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке", - сообщили в суде.

В деле 209 потерпевших, которым нанесен ущерб в особо крупном размере 931 672 000 тенге.

Суд учел смягчающее обстоятельство в виде чистосердечного раскаяния Я. и отягчающее обстоятельство в виде опасного рецидива преступлений. Также суд учел мнение прокурора - тот просил назначить подсудимой 10 лет лишения свободы с отбыванием в УИС максимальной безопасности.

Для остальных подсудимых прокурор запросил 6 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности. Потерпевшие поддержали прокурора.

Также судом удовлетворено ходатайство прокурора о выделении уголовного дела в отношении подсудимой Ш. для объединения с другим уголовным делом в отношении других лиц.

В итоге суд признал 8 лиц виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и их структурными подразделениями, а также в пособничестве деятельности финансовой пирамиды.

Я. было назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы в УИС максимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет. Остальным подсудимым назначено от 5 до 6 лет лишения свободы. Одна из осужденных получила условный срок, так как ее деятельности не был нанесен ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991425-uscherb-v-900-mln-tenge-organizatorov-i-rukovoditeley-finpiramidy-osudili-v-almaty/