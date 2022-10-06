Записанное подростками видео помогло расследованию в Туркестанской области

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Предполагаемого домушника задержали в Туркестанской области. Удалось это благодаря видеозаписи, которую сделали подростки, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Жительница Жетысайского района обратились в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что в ее дом проник неизвестный и похитил золотые изделия и деньги - сумма ущерба составила 150 тыс. тенге.

Отмечается, что с похожими заявлениями в полицию обратились еще несколько граждан. Один из обратившихся сообщил, что вор собирался проникнуть в жилище, однако, заметив сельчанина, скрылся.

Факты были зарегистрированы по статье "Кража".

Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и опросили очевидцев. В результате обнаружили видеозапись, сделанную подростками, на которой они сняли находившегося в доме соседей человека, хотя ворота были заперты.

Вскоре им удалось установить и задержать подозреваемого - им оказался житель Кызылординской области.

По данным полиции, молодой человек совершил квартирные кражи с целью "легкой наживы". Днем, воспользовавшись отсутствием хозяев, домушник проникал в дома потерпевших и похищал попавшие под руки деньги и золотые изделия.

Следствием установлена причастность подозреваемого к шести кражам чужого имущества, а общий ущерб составил один миллион тенге.

Были изъяты вещественные доказательства - золотые изделия. А подозреваемый был арестован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991369-zapisannoe-podrostkami-video-pomoglo-rassledovaniyu-v-turkestanskoy-oblasti/