Мини-цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили полицейские в Акмолинской области

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Мини-цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили полицейские в пристройке гаража у жителя Акмолинской области. Ведется расследование, передает информационный медиапортал Polisia.kz.

Мини-цех был обнаружен 3 октября в пристройке гаража в селе Тайбай.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 295-1 ч.1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". По словам 50-летнего сельчанина, оборудование он изготовил самостоятельно, а золотосодержащий материал собирал на отвалах", - говорится в сообщении.

В ходе обыска сотрудники Ерейментауского отдела полиции изъяли дробильную установку, моющий стол и кулачковую дробилку, 20 металлических шаров общим весом около 100 кг, электронный датчик для запуска дробильной установки и другие принадлежности, необходимые для переработки.

На данный момент ведется расследование.

Ранее незаконный мини-цех по добыче золота обнаружили полицейские в сарае жителя Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991282-mini-tseh-po-pererabotke-zolotosoderzhaschey-rudy-obnaruzhili-politseyskie-v-akmolinskoy-oblasti/