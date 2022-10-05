Множество коррупционных рисков в работе КТЖ выявил Антикор

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Антикоррупционная служба РК в ходе совещания с участием представителей "Казахстан темир жолы", НПП "Атамекен", членов Общественного совета и грузоотправителей озвучила выявленные коррупционные риски в деятельности КТЖ, сообщается в официальном Тelegram-канале Антикора.

Данные риски, как отметили в ведомстве, связаны с административными барьерами и коррупционными схемами при подаче вагонов, отсутствием должной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями, предоставлением заявок в бумажной форме.

Выявленные коррупционные риски подтверждаются и уголовной статистикой.

"Так, за последние 5 лет зарегистрировано 136 уголовных дел в отношении должностных лиц КТЖ и его подведомственных организаций. По ним осуждено 52 человека. Большинство преступлений в этой сфере приходится на факты взяточничества (70%) и хищения (13%)", - говорится в сообщении Антикора.

По информации ведомства, в основном преступления связаны с получением незаконных вознаграждений при подписании актов выполненных работ, приемом на работу и переводами по службе, а также ускоренной и беспрепятственной подачей вагонов и тепловозов для перевозки грузов.

В своем выступлении первый заместитель председателя агентства Дмитрий Малахов отметил, что согласно проведенному анализу в отдельных подразделениях КТЖ созданы коррупционные схемы по манипуляции с вагонами.

Из-за искусственных барьеров и непрозрачной процедуры их распределения, бизнесмены вынуждены неформально решать свои вопросы за деньги, подчеркнул он.

"На деле получается так – кто дает взятку, тот и своевременно отправляет свой груз. Все эти проблемы подтверждаются не только доводами предпринимателей, но и конкретными материалами уголовных дел. Буквально недавно осуждены руководители подразделения КТЖ по Костанайской области, которые организовали преступную схему по подаче вагонов за незаконные вознаграждения", – подчеркнул Малахов.

По данным ведомства, по уголовному делу в отношении экс-главы костанайского филиала "Казтеміртранс" Усабекова обнаружено, что непрозрачные процессы, которые позволяли ему самовольно решать вопрос предоставления или отказа вагонов.

Предприниматели, которых лоббировал Усабеков, в течение суток получали свои вагоны даже в период их дефицита, когда другим приходилось ждать своей очереди неделями.

Усабеков за совершенные преступления приговорен к 6 годам лишения свободы, а фирме-взяткодателю вынесен штраф в размере 24 млн тенге.

По итогам совещания Малахов отметил, что озвученные рекомендации будут находиться на строгом контроле Антикоррупционной службы и призвал КТЖ незамедлительно приступить к решению этих проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991265-mnozhestvo-korruptsionnyh-riskov-v-rabote-ktzh-vyyavil-antikor/