Алматинцев обманули, обещая дешевые авто с аукциона

Фото подозреваемого: Polisia.kz

Предполагаемого мошенника задержали сотрудники полиции в Алматы - по версии следствия, мужчина представлялся сотрудником банка и обещал помощь в покупке авто, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В совершении мошеннических действий подозревается 32-летний житель Алматы.

Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков рассказал о произошедшем

"В течение нескольких месяцев гражданин К., представляясь сотрудником Национального банка РК, обещал потерпевшим предоставить автомашины с аукциона по цене ниже рыночной. Покупателей находил через знакомых, работало так называемое "сарафанное радио", - сообщил он.

Начато расследование по статье "Мошенничество".

По словам правоохранителей, сумма ущерба от действий подозреваемого составила 6 млн тенге.

"На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавил Искаков.

Также сообщается, что полицейские установили дополнительные эпизоды преступной деятельности

Тем не менее предполагается, что потерпевших может быть гораздо больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991206-almatintsev-obmanuli-obeschaya-deshevye-avto-s-auktsiona/