Осужденный не хотел расставаться с сотрудником ДУИС и скинул ему деньги в Павлодаре

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

48-летний осужденный, отбывающий наказание условно, не хотел расставаться с закрепленным за ним сотрудником ДУИС и решил удержать его деньгами. Мужчина перечислил 7 тысяч тенге на карту инспектора, а тот сообщил об этом в службу безопасности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

Мужчина отбывает наказание за кражу с 2019 года. Жил в Павлодаре по одному адресу. За ним был закреплен работник службы пробации Нурболат Алигожин.

Недавно осужденный переехал, поэтому у него должен был смениться сотрудник. Однако, по всей видимости, к такому мужчина был не готов.

"В группу собственной безопасности ДУИС поступил рапорт от капитана юстиции Нурболата Алигожина о том, что на его карту, привязанную к номеру сотового телефона, поступили денежные средства.

После чего были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что павлодарец скинул деньги сотруднику пробации с целью особого отношения к нему", - сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам ДУИС по Павлодарской области Жаркын Халелов.

На карту сотрудника поступило 7 тысяч тенге. Теперь капитана юстиции ждет поощрение, а осужденному грозит лишение свободы до 5 лет.

В ДУИС отметили, что Нурболат Алигожин служит с 1998 года, а с июля 2021 года трудится инспектором в службе пробации Павлодара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991163-osuzhdennyy-ne-hotel-rasstavatsya-s-sotrudnikom-duis-i-skinul-emu-dengi-v-pavlodare/