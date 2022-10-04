Более 23 тыс. бутылок суррогатной алкогольной продукции изъяли в Костанае

Бутылки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области изобличил учредителя ТОО, занимавшегося хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, передает официальный Telegram-канал.

"Департаментом АФМ по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе обысков установлены склады, откуда изъяли "алкогольную продукцию 40 наименований в количестве более 23 тыс. бутылок с поддельными акцизными марками".

Следствие по делу продолжается.

Напомним, в сентябре в Петропавловске сотрудниками областного департамента АФМ была пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции. Алкоголь, по слова сотрудника ведомства, продавали через торговые точки на территории Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991025-bolee-23-tys-butylok-surrogatnoy-alkogolnoy-produktsii-izyali-v-kostanae/