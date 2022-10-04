О судьбе россиян, задержанных на границе Казахстана с топором, рассказал глава МВД

Сетка Рабица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МВД Марат Ахметжанов в кулуарах кабмина рассказал, что стало с россиянами, которые незаконно перешли границу с Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, что стало с россиянами, которых 25 сентября задержали с топором на границе.

"К этому часу они выдворены за пределы Казахстана. Они проходили нашу границу с нарушениями. Были выдворены по решению суда и переданы компетентным органам. Это не оружие, это орудие, топор", – сказал в ответ Марат Ахметжанов.

Напомним, ранее в Погранслужбе РК сообщили, что троих граждан Российской Федерации, пытавшихся пересечь границу в обход действующего пункта пропуска, задержали в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990994-o-sudbe-rossiyan-zaderzhannyh-na-granitse-kazahstana-s-toporom-rasskazal-glava-mvd/