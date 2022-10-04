Более 100 учителей стали жертвами мошенника в Павлодарской области

Педагог. Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодарской области задержан подозреваемый в обмане 108 преподавателей. По версии следствия, бывший педагог предлагал свою помощь другим учителям в прохождении национального квалификационного тестирования за вознаграждение. Его "услуги" стоили от 60 до 100 тыс. тенге, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что в полицию обратились 108 обманутых преподавателей.

По данным МВД, подозреваемый находил "клиентов" в чатах преподавателей в Telegram-канале и размещал объявления на сайтах, где указывал, что может помочь пройти национальный тест для повышения квалификации преподавателей, а затем выдавал людям ложные сертификаты.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 28-летний подозреваемый задержан. Он дал признательные показания. В отношении него проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК", – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, следствию предстоит установить, совершал ли подозреваемый аналогичные преступления на территории Астаны.

Ранее сообщалось, что педагоги с поддельными дипломами обучали детей в школах Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990898-bolee-sotni-uchiteley-stali-zhertvami-moshennika-v-pavlodarskoy-oblasti/