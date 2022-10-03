Подростков обвинили в разгроме детского сада в Кульсары

Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

В городе Кульсары Атырауской области подростков обвинили в разгроме детского сада. Материалы дела уже направлены в суд. Родителям школьников грозит наказание.

Последствиями разгрома в детском саду поделилась журналистка Гульмира Абыкай на своей странице в Instagram. На опубликованных кадрах видно, что комнаты детского сада буквально перевернуты вверх дном - повсюду лежат разорванные игрушки, тетради, книги, шкафы для детей сломаны.

"В Кульсары ученики 6-7 классов зашли в детский сад, разгромили игровую, разбили окна, сломали детские шкафы, разорвали игрушки. Охранник успел поймать двух мальчишек", - написала женщина.

Ситуацию прокомментировали изданию "Мой город" в департаменте полиции Атырауской области.

"По факту правонарушения вызвали родителей девяти учащихся, собранные материалы по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего" направили в суд", - говорится в ответе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990699-podrostkov-obvinili-v-razgrome-detskogo-sada-v-kulsary-video/