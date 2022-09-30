Хозяйку гостиницы убили в Кызылординской области

Подозреваемый и вещдок. Фото: polisia.kz

В одном из аулов Кызылординской области убили хозяйку гостиницы. Подозреваемого задержали. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

29 сентября в отдел полиции Шиелийского района поступило сообщение о том, что в одной из гостиниц обнаружено тело хозяйки с телесными повреждениями.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель Кызылординской области. Изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство). Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что приехавшего к магазину на Range Rover мужчину убили из-за недопонимания на юге Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990451-hozyayku-gostinitsy-ubili-v-kyzylordinskoy-oblasti/