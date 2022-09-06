Приехавшего к магазину на Range Rover мужчину убили из-за недопонимания на юге Казахстана

Следственные действия. Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области произошло убийство из-за недопонимания. Подробности преступления озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, вечером в дежурную часть ОП Кентау поступило сообщение о том, что на площадке одного из недостроенных объектов обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выехала опергруппа. Личность погибшего была установлена. Им оказался житель Кентау.

Данный факт зарегистрировали по ст.99 ч.1 УК РК "Убийство".

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители спустя сутки задержали подозреваемого в Алматы. Им оказался ранее судимый за грабеж житель Кентау. Мужчину доставили в полицию.

Задержанный. Фото: ДП Туркестанской области

Стражи порядка выяснили, что возле одного из магазинов двое молодых людей столкнулись у двери, между ними на этой почве возникла словесная перепалка. Через некоторое время потерпевший на Range Rover вернулся к торговой точке, чтобы решить возникший вопрос.

Мужчины возле магазина. Кадр из видео: ДП Туркестанской области

Оттуда конфликт переместился на территорию недостроенного объекта, где произошла драка. Во время нее подозреваемый ударил оппонента ножом и скрылся с места преступления.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. В качестве вещественного доказательства изъят нож. Подозреваемый арестован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986373-priehavshego-k-magazinu-na-range-rover-muzhchinu-ubili-iz-za-nedoponimaniya-na-yuge-kazahstana/