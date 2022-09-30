Водители не поделили дорогу и устроили потасовку в Туркестанской области

Мужчина в полиции. Фото: polisia.kz

В полицию Кентау Туркестанской области обратилась местная жительница и рассказала о конфликте на дороге с другим водителем. По словам автоледи, последний отобрал у нее телефон, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Заявительница рассказала, что ехала за рулем Toyota. На дороге ее остановил водитель "ВАЗ-2106". Мужчина вышел из машины, устроил потасовку и забрал у нее телефон стоимостью 150 тысяч тенге.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по ст.191 УК РК "Грабеж".

Полицейские задержали подозреваемого по "горячим следам". Им оказался ранее судимый безработный местный житель.

Выяснилось, что водители автомобилей Toyota и "ВАЗ-2106", двигавшихся в одном направлении, не уступили друг другу дорогу. После чего стали выяснять отношения. В итоге инцидент закончился грабежом.

Мужчина полностью признался в содеянном и вернул сотовый телефон законной владелице. По данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990436-voditeli-ne-podelili-dorogu-i-ustroili-potasovku-v-turkestanskoy-oblasti/