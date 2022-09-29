Музыканта отправили в тюрьму за нетрезвое вождение в Алматы

Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Участника музыкальной группы приговорили к лишению свободы и пожизненно лишили водительских прав за управление авто в состоянии наркотического опьянения в Алматы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Расследование уголовного дела завершили сотрудники Управления дознания Департамента полиции Алматы по факту вождения в состоянии наркотического опьянения. Нарушителем оказался мужчина, которого год назад лишили водительских прав.

Начальник Управления дознания Олжас Шарипов сообщил подробности.

"Расследованием установлено, что в сентябре прошлого года гражданин Мурат А. был задержан сотрудниками столичной полиции за рулем в пьяном виде. Тогда решением суда он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и был подвергнут административному аресту на 15 суток. Однако, не сделав для себя должных выводов, 6 августа уже этого года гражданин Мурат А. снова позволил себе сесть за руль авто в нетрезвом состоянии. При медицинском освидетельствовании у него было выявлено наркотическое опьянение", — рассказал он.

По словам полицейского, в тот же день в отношении нарушителя возбудили уголовное дело, а сам водитель был взят под стражу.

28 сентября приговором Бостандыкского суда Алматы Мурат А. признан виновным в совершении данного уголовного правонарушения.

Подсудимый был приговорен к одному году лишения свободы, с пожизненным лишением права управления ТС. Отбывать наказание он будет в местах лишения свободы минимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990254-muzykanta-otpravili-v-tyurmu-za-netrezvoe-vozhdenie-v-almaty/