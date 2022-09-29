Ввести штрафы вместо лишения свободы для бизнеса предложили в Казахстане

Бизнесмен. Иллюстративное фото: pexels.com

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов на встрече в Генеральной прокуратуре рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются бизнесмены, передает корреспондент NUR.KZ.

Одну из проблем предпринимателей в Казахстане Рустам Журсунов сформулировал так: "безразборное вовлечение бизнеса в уголовный процесс".

"Исходя из статистики, по 118 составам в 2021 году соотношение инициированных уголовных дел и осужденных лиц составил 11 к одному. Иными словами, как минимум 10 из 11 лиц, вовлеченных в уголовный процесс, необоснованно находились под прессингом и испытывали все прелести следствия", – отметил он.

Вызывает у бизнес-обмудсмена тревогу и возможность применения положения по организованной преступности коммерческими организациями.

"Любая компания не может обойтись без руководителя и бухгалтера. Есть менеджеры, юристы, исполнители. При неправильном и тенденциозном толковании признаки компании можно легко трактовать как элементы преступной организации. Это становится удобным механизмом давления. Сразу можно перевести на более тяжкое.

Более того, можно сразу заключить под стражу, арестовать всех ответственных сотрудников компании. При этом полностью исключается применение залога.

По данным судебных органов, 97% санкций – это содержание под стражей. Домашний арест – всего 2%. Из них только в 37 случаях применяются электронные средства слежения. То есть 0,3% от всех санкций", – подчеркнул спикер.

Так, Журсунов задался вопросом, зачем содержать людей под стражей, если большинство подозреваемых не убийцы и не представляют общественной опасности.

"Мы убеждены, что между коммерческой компанией и преступной группой не должно быть знака равенства. Такой подход есть в России. Мы считаем, что провинившихся бизнесменов больше нужно наказывать штрафами, чем тюремным заключением.

Нарушил закон, нанес ущерб – пусть заплатит в 2-3 раза больше, чем получит криминальную статью. Зато человек сохранится как субъект экономики, сохранятся рабочие места, он будет платить налоги, приносить пользу государству.

Должна быть развита система финансовых уголовных наказаний. Вместо лишения свободы следует ввести кратные штрафы. А если не заплатил, то лишение свободы", – предложил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990243-vvesti-shtrafy-vmesto-lisheniya-svobody-dlya-biznesa-predlozhili-v-kazahstane/