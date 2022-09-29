Отомстивший бывшей возлюбленной мужчина оказался в полиции в Шымкенте

Женщина и мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте задержали мужчину по подозрению в краже у бывшей возлюбленной. Свой поступок он объяснил тем, что хотел отомстить. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть Аль-Фарабийского РУП обратилась местная жительница и сообщила о краже, в которой она заподозрила бывшего сожителя.

Из ее квартиры пропали наличные деньги, планшет Apple IPad и сотовый телефон Samsung. Общий ущерб составил около 1,4 млн тенге.

Данный факт был зарегистрирован по статье 188 УК РК (Кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан "по горячим следам" в течение суток.

В полиции он рассказал, что на такие действия его подтолкнула вражда с экс-возлюбленной и желание отомстить. Похищенные вещи возвращены владелице.

Проводятся следственные действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990162-otomstivshiy-byvshey-vozlyublennoy-muzhchina-okazalsya-v-politsii-v-shymkente/