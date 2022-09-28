Выстрелил в голову: мужчину осудили за убийство 20-летней давности в Павлодаре

Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ

Преступление было совершено в 1999 году в Павлодаре. Обвиняемому в убийстве удавалось скрываться более 20 лет. Мужчина все это время провел на Кавказе. После его обнаружения уголовное дело возобновили и довели до суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.

42-летний мужчина обвинялся в убийстве с целью выгоды. Своей жертве он выстрелил в голову из охотничьего обреза, чтобы забрать деньги. После этого скрылся и много лет прожил на Кавказе.

Когда мужчину нашли, то уголовное дело вновь открыли. В суде его рассмотрели с участием присяжных заседателей, которые проголосовали за лишение свободы.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.96 ч.2 п."з" УК в редакции от 16 июля 1997 года, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - озвучил сегодня приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Бахыт Нурланов.

Также мужчину обязали выплатить моральный ущерб супруге убитого в размере 8 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990100-vystrelil-v-golovu-muzhchinu-osudili-za-ubiystvo-20-letney-davnosti-v-pavlodare/