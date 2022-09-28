Вооруженное ограбление ломбарда попало на видео в Туркестанской области

Ограбление. Кадр из видео: polisia.kz

В Туркестанской области на видео попало дерзкое ограбление ломбарда. Инцидент произошел в городе Жетысае. Из кассы были похищены деньги, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Сотрудник одного из ломбардов обратился в полицию и сообщил, что вечером в помещение зашел неизвестный в шапке и медицинской маске и, угрожая оружием, потребовал деньги.

Испугавшись, молодой человек отдал злоумышленнику из кассы 1 миллион 200 тысяч тенге. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

Данный факт был зарегистрирован по ст.191 УК РК "Грабеж". В течение нескольких дней оперативники установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался безработный местный житель.

Как выяснилось, перед ограблением мужчина обошел ряд ломбардов. Затем, воспользовавшись тем, что уже стемнело, пошел на "дело".

Подозреваемый пояснил, что ему нужны были деньги. В качестве вещественного доказательства изъят пневматический пистолет.

В настоящее время мужчина арестован, в отношении него проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990035-vooruzhennoe-ograblenie-lombarda-popalo-na-video-v-turkestanskoy-oblasti/