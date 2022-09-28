Карагандинке дорого обошлось знакомство с мужчиной

Полицейские. Фото: polisia.kz

Жительница Караганды познакомилась с неким мужчиной, который поселился в ее квартире. В итоге она лишилась ювелирных украшений и денег на сумму более 3 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию поступило заявление от 30-летней жительницы Караганды. Девушка сообщила о пропаже из квартиры денежных средств и ювелирных изделий. Сумма ущерба составила 3 млн 40 тысяч тенге.

Во время осмотра жилья полицейские ни на дверях, ни на окнах следов взлома не обнаружили. Не была нарушена и вся обстановка в комнате. Сами же ценности и деньги находились в комоде.

Исходя из этого, стражи порядка предположили, что кражу мог совершить только тот, кто имел свободный доступ в квартиру.

По словам потерпевшей, она три месяца назад познакомилась с неким мужчиной, который поселился в ее квартире, но не так давно перестал давать о себе знать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 32-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Он пояснил, что пока жил у новой знакомой, периодически брал из комода наличность и ювелирные изделия.

При этом золото сдавал в ломбард, а вырученные средства использовал в личных целях. Мужчина перестал появляться в квартире, когда комод заметно опустел.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990031-karagandinke-dorogo-oboshlos-znakomstvo-s-muzhchinoy/