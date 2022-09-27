Драка у ночного клуба закончилась поножовщиной в Караганде

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/skandal_krg

В Караганде мужчина госпитализирован с ножевым ранением после драки у ночного клуба, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Драка с поножовщиной произошла 27 сентября около 01.00 часов. Очевидцы сообщили об инциденте в Центр оперативного управления. Они рассказали, что у одного из ночных клубов города дерутся мужчины. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

"Нарядом полиции установлены двое горожан в возрасте 27 и 23 лет, между которыми произошла словесная перепалка. В ходе ссоры последний нанес ножевое ранение своему оппоненту", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ". Обстоятельства происшествия выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989774-draka-u-nochnogo-kluba-zakonchilas-ponozhovschinoy-v-karagande/