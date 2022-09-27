40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя ее интимным видео

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: polisia.kz

Полиция Астаны возбудила уголовное дело по факту вымогательства - с заявлением в полицию обратилась 31-летняя астанчанка, сообщает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказала потерпевшая правоохранителям, деньги у нее вымогали финансовый директор ТОО и исполнительный директор дочерней компании. Они угрожали опубликовать интимное видео с ее участием, если женщина не заплатит им 40 млн тенге.

По данным полиции, женщина отдала им 15 млн тенге, но мужчины продолжали ее шантажировать, требуя оставшуюся сумму.

"Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны с поличным в ходе передачи денежных средств были задержаны двое, у которых изъяты денежные средства в сумме 2 млн тенге", - сообщили в полиции.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК "Вымогательство в особо крупном размере". Ведется следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989750-40-mln-tenge-vymogali-u-astanchanki-shantazhiruya-ee-intimnym-video/