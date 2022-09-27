Использовались кулаки и шило: мужчину жестоко избили из-за долга в Жетысуской области

Шило на столе. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя Жетысуской области подозревают в жестоком избиении своего соседа из-за долга. В настоящее время правоохранители проводят расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В одну из больниц Талдыкоргана поступил мужчина со сломанной челюстью, черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом носа, ребер и лобной кости, а также с несколькими колотыми ранениями, нанесенными тонким острым предметом.

Пострадавшим оказался 53-летний житель села Каратал Ескельдинского района.

Подозреваемого в нанесении телесных повреждений вскоре установили. 51-летний мужчина рассказал стражам порядка, что сосед якобы неоднократно занимал у него деньги и не возвращал. Как утверждает подозреваемый, общая сумма долга превысила 1 млн тенге.

Выясняя отношения на этой почве, между мужчинами произошла драка, в ходе которой один из них стал наносить удары оппоненту кулаками и сапожным шилом.

Подозреваемый помещен под стражу. Расследование проводится по ст.106 ч.1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989748-ispolzovalis-kulaki-i-shilo-muzhchinu-zhestoko-izbili-iz-za-dolga-v-zhetysuskoy-oblasti/