Двух женщин забили до смерти в Жетысуской области

Мужчина замахивается кулаком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Жетысуской области с разницей в один день зарегистрировали смерть двух избитых женщин. В преступлениях подозревают их мужей. По обоим фактам инициировано уголовное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Один из случаев произошел в ночь на 26 сентября в Каратальском районе. На территории фермерского хозяйства близ села Жанаталап было обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что потерпевшая вместе со своим 47-летним супругом присматривала за скотом, принадлежащим местному предпринимателю.

"Установлено, что супружеская пара накануне принимала гостей, после отъезда которых между ними возникла ссора. Мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, приревновал жену к одному из гостей и в ходе ссоры жестоко ее избил.

В итоге женщина скончалась на месте происшествия. Супруг погибшей сейчас задержан и помещен под стражу. Расследование по факту проводится по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Аналогичный факт был зарегистрирован днем ранее в селе Карабулак в соседнем Ескельдинском районе. Там также от побоев скончалась 34-летняя женщина.

В своих показаниях ее супруг пытался оправдаться тем, что жена якобы начала злоупотреблять алкоголем и перестала смотреть за домом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989671-dvuh-zhenschin-zabili-do-smerti-v-zhetysuskoy-oblasti/