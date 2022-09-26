"Снял со счетов вкладчиков 445 тыс. долларов": беглого банкира осудили в Шымкенте

Нуржан Кольбаев. Фото: ДП Туркестанской области

В Шымкенте перед судом предстал экс-глава филиала "Цеснабанка" Нуржан Кольбаев. Его обвиняли в хищении 445 тысяч долларов. По уголовному делу вынесен обвинительный приговор, передает Otyrar.kz.

По материалам следствия, еще в 2017 году Нуржан Кольбаев снял с депозитов вкладчиков 445 тысяч долларов и скрылся с ними. Его объявляли в международный розыск. Позже беглого банкира удалось задержать, он предстал перед судом вместе с сообщницей Асель Садыковой.

15 июля 2022 года суд первой инстанции вынес обоим оправдательный приговор. Была подана апелляционная жалоба.

В результате, изучив все детали дела, 26 сентября оглашен новый вердикт - виновны. Нуржана Кольбаева приговорили к 8 годам лишения свободы, Асель Садыкову - к 7 годам колонии.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось о задержании беглого банкира. Ему были предъявлены обвинения по ст.189 ч.4 п.5 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Он предстал перед судом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989585-snyal-so-schetov-vkladchikov-445-tys-dollarov-beglogo-bankira-osudili-v-shymkente/