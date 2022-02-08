Беглого банкира задержали в Шымкенте. Он предстал перед судом

Нуржан Кольбаев. Фото: ДП Туркестанской области

В Шымкенте начался суд над Нуржаном Кольбаевым, который до 2018 года был директором областного филиала одного из банков. Он обвиняется в присвоении денег вкладчиков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление Аль-Фарабийского районного суда.

Экс-банкиру предъявлены обвинения по ст.189 ч.4 п.5 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

По материалам дела, в конце 2017 и начале 2018 года в полицию Шымкента поступили заявления от нескольких клиентов банка. Они сообщили, что с их счетов исчезли все вклады.

Под подозрением оказался первый руководитель областного филиала Нуржан Кольбаев, который к тому времени скрылся в неизвестном направлении. Его объявили в розыск.

По версии следствия, в 2017 году Нуржан Кольбаев, пользуясь своим служебным положением, снял с чужих счетов около 435 тысяч долларов. После чего выехал за пределы Казахстана.

Однако в 2021 году он был задержан в Шымкенте. Следствие по делу беглого банкира возобновилось, после чего материалы были переданы на рассмотрение в суд.

В настоящее время по делу проходят двое обвиняемых - Нуржан Кольбаев и его соучастница, занимавшаяся частным предпринимательством. Суд продолжается.

Напомним, в 2018 году полицейские объявили в розыск главу филиала одного из банков, которого заподозрили в завладении деньгами вкладчиков. Первоначально дело возбудили по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955180-beglogo-bankira-zaderzhali-v-shymkente-on-predstal-pered-sudom/