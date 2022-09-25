Актюбинец лишился миллионов тенге после звонка "следователя"

Калькулятор и конверт с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Житель Актюбинской области, действуя по инструкции "следователя из Астаны", перевел мошенникам 13 миллионов тенге, сообщает издание "Мой город".

По данным издания, жителю Алги позвонил неизвестный и представился следователем из Астаны. Он сообщил, что мошенники оформляют кредит на его имя и просил выполнить инструкции менеджера банка.

Через несколько минут позвонил якобы менеджер и просил передать код из SMS. Таким образом доверчивый мужчина лишился 13 миллионов тенге.

"Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные", - вновь напомнили в полиции.

Личности мошенников сейчас устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989469-aktyubinets-lishilsya-millionov-tenge-posle-zvonka-sledovatelya/