Адвокат за 5,5 млн тенге обещала помочь скостить срок минимум на 10 лет в Павлодаре

Юрист. Иллюстративное фото: pexels.com

Павлодарский адвокат взяла почти 5,5 млн тенге с жены подозреваемого. За эту сумму она обещала изменить статью с особо тяжкой на уголовный проступок. Женщина не поверила и сразу обратилась в Антикоррупционную службу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

По информации суда, адвокат взяла деньги с супруги подозреваемого в хранении наркотиков с целью сбыта. За это ему грозило от 10 до 15 лет лишения свободы.

Юрист пообещала помочь изменить статью на схожую, но только не столь тяжкую. Если бы это удалось сделать, то мужчина мог бы получить от силы 40 суток ареста.

"В результате под негласным контролем сотрудников Антикоррупционной службы заявительница передала адвокату часть оговоренной суммы в размере 1 млн тенге. На следующий день, 17 марта 2019 года, при получении оставшейся суммы в размере 4 480 000 тенге подозреваемая была задержана с поличным", - сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

Адвоката обвинили в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки. В суде отметили, что вину удалось доказать собранными документами, показаниями потерпевшей и свидетелей.

При этом юрист вину не признала и просила ее оправдать. В итоге ей назначили 3 года лишения свободы, но с отсрочкой в 5 лет. Причиной стало наличие двух несовершеннолетних и одного малолетнего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989441-advokat-za-55-mln-tenge-obeschala-pomoch-skostit-srok-minimum-na-10-let-v-pavlodare/