Сняли 5 тыс. долларов со счета алматинки: полиция просит опознать подозреваемых

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Полиция Алматы просит опознать подозреваемых в мошенничестве, которые могут быть причастны к снятию 5 тыс. долларов со счета жительницы южной столицы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, двое мужчин подозреваются в совершении крупного мошенничества. Оба попали в объективы камер.

Как отметил начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов, они могут быть причастны к обману жительницы Алматы.

По его данным, женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После чего стал интересоваться, не давала ли она заявку на перевод денежных средств с депозитного счета на лицевой.

"При этом собеседник заверил, что поставит специальную защиту от кибер-атак, если она сообщит ему код. Не подозревая подвоха, женщина выполнила требования злоумышленников и только спустя несколько дней поняла, что стала жертвой мошенников. В банке ей сообщили, что денежные средства в сумме более 5 тысяч долларов (около 2,4 млн тенге) были сняты", - рассказал Олжас Шарипов.

В случае опознания людей на фото полицейские просят позвонить по телефонам: 8 (727) 272-32-76; 254-48-02; 254-48-76; 8 702 976 70 99.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989426-snyali-5-tys-dollarov-so-scheta-almatinki-politsiya-prosit-opoznat-podozrevaemyh/